گجرات:آلودگی پھیلانے پر بھٹوں ،صنعتوں کیخلاف کا رروا ئی
ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کی مختلف علاقوں میں کارروائی ، گاڑیوں کوڈیڑھ لاکھ سے زائد جرمانہ
گجرات(سٹی رپورٹر )ماحولیاتی تحفظ ایجنسی گجرات کی جانب سے دو روز میں ضلع بھر میں ماحولیاتی قوانین پر عملدرآمد کیلئے مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 10 اینٹ کے بھٹوں اور 10 انڈسٹریز کا معائنہ کیا گیا جن میں 4 میں خلاف ورزیاں سامنے آئیں، 2 کو نوٹس جاری کئے گئے جبکہ 2 کو سیل کر کے 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔پولی تھین بیگز کے خلاف کارروائی کے دوران 25 مقامات پر چیکنگ کی گئی، 68 کلوگرام پلاسٹک بیگز ضبط اور 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈینگی کی روک تھام کے سلسلے میں 60 مقامات پر سرویلنس اور آگاہی سرگرمیاں عمل میں لائی گئیں۔واٹر ری سائیکلنگ سسٹم کے حوالے سے 4 سروس سٹیشنوں کا معائنہ کیا گیا جبکہ 6 سکولوں میں ویسٹ مینجمنٹ کی جانچ کے دوران 5 کو تسلی بخش قرار دیا گیا اور ایک کو نوٹس جاری کیا گیا۔ ٹریفک چالان مہم کے دوران 209 گاڑیوں کی چیکنگ ہوئی، 133 خلاف ورزیاں نوٹ کی گئیں اور مجموعی طور پر ایک لاکھ 58 ہزار 350روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔