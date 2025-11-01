لالیاں :کنویں کی دیوار گرنے سے 2مزدور ملبے تلے دب گئے
ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو زندہ باہر نکال لیا
لالیاں (نمائندہ دنیا )کنویں سے اینٹیں نکالتے ہوئے 2مزدور ملبے تلے دب گئے ، ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو زندہ باہر نکال لیا۔ لالیاں کے نواحی علاقے چوک مدد علی کے قریب مزدور کنویں کی دوبارہ تعمیر کے لیے اینٹیں نکال رہے تھے کہ اچانک کنویں کی دیواریں گر گئیں، جس کے نتیجے میں دونوں مزدور 25 فٹ گہرے کنویں میں مٹی اور ملبے تلے دب گئے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور چار گھنٹے کی جدوجہد کے بعد 24 سالہ وسیم اور 22 سالہ شوکت کو زندہ حالت میں باہر نکال کر ابتدائی طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال لالیاں منتقل کر دیا گیا۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے بروقت کارروائی پر ریسکیو ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔