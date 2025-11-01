حافظ آباد:ضلع بھرکے سینٹری ورکرز میں سوشل سکیوررٹی کارڈ تقسیم
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سائرہ افضل تارڑ ایم این اے نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نہ صرف صوبہ بھر میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر کرنے کی جانب گامزن ہے بلکہ وہ سینٹری ورکرز کو تمام مراعات فراہم کرنے کے سلسلہ بھی تمام تر وسائل بروئے کارلارہی ہے ۔
وہ مقامی میرج ہال میں ستھراپنجاب پروگرام کے تحت ضلع بھرکے 1300سے زائد سینٹری ورکرز میں سوشل سکیوررٹی کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کررہی تھیں۔ سائرہ افضل تارڑ نے کہا کہ سوشل سکیورٹی کارڈ کے اجرا سے سینٹری ورکرز سرکاری ہسپتالوں سے مفت علاج معالجہ کی سہولیات حاصل کرسکیں گے ۔