شادیوال روڈ،گرین ٹاؤن،مدینہ سیداں بھمبر روڈ پرنالوں کی صفائی
گجرات(سٹی رپورٹر )واسا گجرات کے منیجنگ ڈائریکٹر کاشان حفیظ بٹ کی زیر نگرانی صاف ستھرا پنجاب پر کام جاری رہا ، گزشتہ روزشادیوال روڈ’گرین ٹاؤن’مدینہ سیداں بھمبر روڈ پرنالوں کی صفائی کی گئی۔
واسا عملہ نے ہیوی ڈیوٹی مشینری کے ذریعے نالوں کی صفائی کی سیور میں حائل رکاوٹیں ہٹائی گئیں، بعد ازاں فوارہ چوک پانچ سال سے بند نالہ کی صفائی کی گئی جس کے بعد سیور کو کھول دیا گیا۔ اس حوالے سے واسا گجرات کا کہنا ہے کہ شہری اپنی شکایات درج کر ائیں ان پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا ۔