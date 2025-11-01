چین کے قو نصل جنرل سے وزیرآباد کے صنعتکاروں کی ملاقات
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )معروف صنعتکاروں سیٹھ ابراہیم عرفان،مراز امان اللہ کی عوامی جمہوریہ چین کے قونصل جنرل لاہور ژاؤ شیرین سے ملاقات۔
اس موقع پر ژاؤ شیرین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کٹلری مصنوعات نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی معیار اور پائیداری کے باعث منفرد مقام رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی معلومات کے مطابق پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن عالمی معیار کی مینوفیکچرنگ میں مصروف ہے اور یہ چینی سرمایہ کاروں کیلئے سنہری موقع ہے کہ وہ یہاں سرمایہ کاری کریں اور کٹلری کی تیاری و برآمد کے منصوبوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دیں، تجارت کو وسعت دینے کے قوی امکانات ہیں ۔