رائس کلب کا اجلاس ،مونجی کی خریداری پر تبادلہ خیال

  • گوجرانوالہ
رائس کلب کا اجلاس ،مونجی کی خریداری پر تبادلہ خیال

مونجی کی قیمت پچھلے سال کی نسبت زیادہ ، نئے چاول نومبر میں آجائینگے :صدر

گجرات(سٹی رپورٹر )را ئس کلب ڈیژ ن گجرات کا اجلا س صدر حا جی عبد الحمید کی زیر صدارت منعقد ہو ا ، سیکر ٹر ی ثو با ن نو ا ز بٹ نے ما ہا نہ ر پو ٹ اور چا ولو ں و مونجی کے ریٹس کے با ر ے میں بر یفنگ دی ، صدر حا جی عبد الحمید کا کہنا تھا کہ نئے سیز ن کے سپرچا ول نو مبر میں آجا ئینگے ،مونجی کی قیمت میں پچھلے سا ل کی نسبت 600 روپے تک اضا فہ ہو ا ہے اورز میند ار کو بھر پور فائد ہ حا صل ہو گا ، انہو ں نے مز ید کہا کہ اس سا ل با ر شو ں اور سیلا ب کی وجہ سے نقصا ن کا فی ہو ا ہے ، امید ہے نیا سا ل ز میند ار کیلئے بھر پو ر فائد ہ مند ثا بت ہو گا ،اجلا س میں سا بق صدور امجد مجید بٹ ، محمد نو ا زبٹ اور سید سہیل شا ہ کا کہنا تھا پا کستا ن کی چا ول کی صنعت قو می معیشت میں کلید ی کر دار کی حا مل ہے ، ہمیں جد ید کا شتکا ر ی کے طر یقو ں ، تحقیق پر زیا دہ سر ما یہ کا ر ی اور مو سمیا تی اثر ات سے محفو ظ اقسا م کی تر قی کے ذر یعے پا کستا نی چا ول کی عا لمی سا کھ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے ، چو ہد ر ی سا جد محمو د ، چو ہد ر ی شا ہد حسن سمیت دیگر ممبر ان نے بھی اظہا ر خیا ل کیا اور را ئس کلب کی بہتر ی کے حوالے سے تجا ویز پیش کیں۔

