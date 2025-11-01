صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر ایف بی آر فوزیہ عادل کا دورہ پیفما ہاؤس

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )کمشنر ایف بی آر فوزیہ عادل نے ایڈیشنل کمشنر شیخ سلیم الٰہی ڈپٹی کمشنر عبدالطیف اسسٹنٹ کمشنرز عامر مفتی،چودھری جہانگیر سندھو،رب نواز کے ہمراہ پیفما ہاؤس کا دورہ کیا۔

پیفما آفس پہنچنے پر وائس چیئرمین اقبال احمد ڈار،ملک اظہار احمد،ملک صفدر حسین،غیاث الدین پال،محمد پرویز،مرزا زاہد محمود،شعیب مصطفی،محمد علی سلیمان،عبدالغنی سندھو،اسد گل نواز ،احسان مجتبیٰ و دیگر نے استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ فین انڈسٹری سے محکمہ ایف بی آر کو سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے جو پیفما ممبران ابھی تک سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوئے وہ بھی رجسٹرڈ ہوں ۔

