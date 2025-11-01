غیر قانونی تارکین وطن کو سہولیات کی فراہمی جرم :ڈی سی سیالکوٹ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی نے کہا کہ ضلع سیالکوٹ میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن کی واپسی کا عمل جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی شہری کی جانب سے ایسے افراد کو پناہ دینا، کرایہ پر مکان یا دکان دینا، یا ملازمت فراہم کرنا قانوناً قابلِ گرفت جرم ہے ، ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، انہوں نے کہا کہ واپسی کے دوران انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پیشِ نظر رکھا جا رہا ہے تاہم قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔علاوہ ازیں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا عمل جاری رہا اور خواتین و بچوں کیلئے میڈیکل سہولیات دستیاب رہیں،ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کیمپ کا دورہ کیا، ان کے ہمراہ صفدر شبیر، عمران ہاشمی اور افتخار گوندل بھی موجود تھے۔