ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نومنتخب عہدیداروں ، صدر محمد علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی اور نائب صدر فیصل ستار مغل کو کامیابی پر مبارکباد دی ۔

وفد کی قیادت صدر افتخار احمد بھٹی نے کی جبکہ چیئرمین احمد سلیم، جنرل سیکرٹری طلال بن شہباز، نائب صدر محمد عمر، ڈپٹی سیکرٹری انس بن ملک اور ایگزیکٹو ممبران حنان بیگ، عمیر مزمل، محسن ایڈووکیٹ، سلمان وڑائچ ، نوابزادہ گل زیب ، وقار احمد بھٹی اور محمد ریان شامل تھے ۔

 

