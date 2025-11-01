صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
تھانہ کینٹ کے لاک اپ میں گنجائش سے زائد افراد موجود

چیئر پرسن وزیر اعلیٰ انسپکشن کا دورہ ، عملے کی حاضری بھی غیر تسلی بخش، ناقص صفائی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین ستارہ امتیاز (ملٹری) (ر) نے تھانہ کینٹ گوجرانوالہ کا اچانک دورہ کیا۔ لاک اپ میں غیر معمولی تعداد میں افراد کو بند پایا گیا، جس سے رش اور بدنظمی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چیئرپرسن نے ہدایت کی کہ زیر حراست افراد کی منتقلی اور پراسیسنگ میں تاخیر کو ختم کیا جائے اور تمام کارروائی محکمانہ ضوابط کے مطابق کی جائے ۔واش رومز کی حالت خراب پائی گئی، پورے تھانے میں مچھروں اور حشرات کی موجودگی واضح تھی حتیٰ کہ ایس ایچ او کے کمرے میں بھی یہ صورتحال نظر آئی،تھانے میں عملے کی حاضری بھی غیر تسلی بخش ، لاک اپ کی صفائی بھی ناقص تھی۔ دورے کے دوران ایک ذہنی طور پر غیر متوازن شخص کو لاک اپ میں بند پایا گیا جو انسانی حقوق اور قانونی ضوابط کے منافی ہے ۔ مزید بر آں تھانے میں تعینات4خواتین اہلکاروں میں سے صرف ایک اہلکار موجود تھی۔ چیئرپرسن نے ہدایت کی کہ ہدایت کے مطابق تھانے میں کم از کم2خواتین اہلکار ہر وقت موجود رہیں۔

