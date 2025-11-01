صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے موثر استعمال کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
کمشنر کی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے موثر استعمال کی ہدایت

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل عوامی فلاح و بہبود کیلئے نہایت ضروری ہے ۔

یہ بات انہوں نے اپنے دفتر میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی ۔ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ عبدالر ئوف ،سی او میٹرو پولیٹن کارپوریشن حیدر علی چٹھہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر حسن عظیم،ایکسین و دیگر افسر وں نے اجلاس میں شرکت کی ۔ ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک سے منسلک تھے ۔کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ جاری سکیموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اور فنڈز کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

درختوں کی کٹائی اور چوری رُک نہ سکی،انکوائری ٹھپ

ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت

یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا

آرپی او کی زیر صدارت ریجنل و یلفیئر کمیٹی کا اجلاس

ویکسی نیشن کے حوالے سے آرٹس کونسل میں آگاہی سیمینار

ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن