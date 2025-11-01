کمشنر کی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے موثر استعمال کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل عوامی فلاح و بہبود کیلئے نہایت ضروری ہے ۔
یہ بات انہوں نے اپنے دفتر میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی ۔ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ عبدالر ئوف ،سی او میٹرو پولیٹن کارپوریشن حیدر علی چٹھہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر حسن عظیم،ایکسین و دیگر افسر وں نے اجلاس میں شرکت کی ۔ ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک سے منسلک تھے ۔کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ جاری سکیموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اور فنڈز کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جائے ۔