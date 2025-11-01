سٹی فلائی اوور گوندلانوالہ پھاٹک سے ریڑھیاں ہٹانے کی ہدایت
ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ ، صفائی ستھرائی ، پٹرولیم مصنوعات کے پیمانوں کا جائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے صفائی ستھرائی، تجاوزات کے خاتمے ، پٹرولیم مصنوعات کی درست قیمتوں اور پیمائش کے مطابق فراہمی، صحت و تعلیمی کی سہولیات کے معیار کا جائزہ لینے کیلئے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کھیالی اور چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ تعلیم کے فروغ اور معیار میں بہتری کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری سکولوں میں تعلیم کا معیار بلند کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے تجاوزات سے پاک کشادہ سڑکیں اور صاف بازار کے تحت جی ٹی روڈ سٹی فلائی اوور گوندلانوالہ پھاٹک کے ملحقہ علاقوں کا بھی دورہ کیا، تجاوزات کی صورتحال پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے فوری ریڑھیوں کو ہٹانے اور مختص کی گئی جگہوں پر منتقل کرنے کی ہدایت کردی۔ڈپٹی کمشنر نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے افسر وں کو ہدایت کی کہ جو خلاف ورزی دہرائیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ۔