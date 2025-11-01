حافظ آباد:علی پور روڈ پر نکاسی آب کے نوتعمیر نالے ٹوٹنے لگے،سڑک پر گڑھے
مسافروں اور ملحقہ علاقوں کے مکینوں کا گزرنا محال ، شہر کے سنگم میں بجلی محلہ کے قریب ٹھیکیدار سڑک ادھوری چھوڑ کرغائب ، گرلز ڈبل سیکشن سکول سے محلہ کشمیر نگر تک ٹف ٹائل بھی نہ لگ سکی
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )حافظ آباد شہر میں ٹھیکیدار علی پورروڈ کو ادھورا چھوڑ کر غائب ہوگیا جس کی وجہ سے نکاسی آب کے نالے ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہوکر نیچے گرنے لگے جبکہ شاہراہ میں گہرے گڑھے پڑنے سے علی پورروڈ پر سفرکرنے والوں اور ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کیلئے گزرنا محال ہوگیا،شہری ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ٹھیکیدار کو کوسنے لگے ۔ علی پورروڈ جس کی تعمیر کا کام 30برس بعد شروع ہواتو شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن جس جگہ پر ڈپٹی کمشنر اور ایم این اے سائرہ افضل تارڑ نے اس شاہراہ کا افتتاح کیا تھا ۔ وہ جگہ اس وقت کھڈوں اور گہرے کنوئوں میں تبدیل ہوکر راہگیروں کو موت کی دعوت دے رہی ہے ۔ ٹھیکیدار شہر کے سنگم میں واقع بجلی محلہ کے قریب اس سڑک کو ادھورا چھوڑ کر غائب ہوچکا ہے جبکہ گرلز ڈبل سیکشن سکول سے لیکر محلہ کشمیر نگر تک سڑک کے دونوں اطراف میں ٹف ٹائل بھی نہ لگائی گئی ہے جس سے نکاسی آب کے نالے بھی ٹوٹ کر اندرگرررہے ہیں اور گنداپانی دوبارہ ان علاقوں میں جمع ہونا شروع ہوگیا۔