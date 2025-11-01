صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ،وبائی امراض پھیلنے لگے

  • گوجرانوالہ
ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ،وبائی امراض پھیلنے لگے

موسمی تبدیلی اور بارش نہ ہونے سے شہری سانس،دمہ،گلہ،آشوب چشم سمیت دیگر وبائی امراض میں مبتلا ،پی ایچ اے ، میو نسپل عملہ کو پانی کے چھڑکائو کی ہدایت

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ماحولیاتی آلودگی اور بارش نہ ہونے سے مٹی دھول کے باعث شہری وبائی امراض کا شکار ہونے لگے ، سموگ میں اضافہ کے باعث شہریوں بالخصوص بچوں میں ناک ،گلہ ،بخار جیسی بیماریوں میں اضافہ ہوگیا،پنجاب حکومت نے پی ایچ اے ،میونسپل کارپوریشن کو شہر کے درختوں،گرین بیلٹس اور مٹی والی جگہوں پر صبح و شام پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی ہدایات جاری کردیں۔موسمی تبدیلی اور بارش نہ ہونے سے آلودگی میں اضافہ ہو گیا جس کے باعث شہری سانس،دمہ،گلہ،آشوب چشم سمیت دیگر وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں ایسی صورتحال پر قابو پانے کیلئے صوبائی حکومت نے پی ایچ اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے تمام تر واٹر باؤزروں کا استعمال کرتے ہوئے صبح و شام درختوں،پودوں،گرین بیلٹس،عزیز کراس چوک،فلائی اوور کے گردونواح ،شاہراہوں پرپانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی دھول سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے نجات مل سکے ۔اسکے علاوہ شہریوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں،گلیوں اور محلوں میں لگے درختوں ،پودوں اور کچی جگہوں پر دو وقت پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی بنائیں۔

