شہر اور نواح میں مضر صحت گولی ٹافی ،پاپڑی اور سلانٹی فروخت

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)شہر اور گردونواح میں مضر صحت گولی ٹافی ، پاپڑی اور سلانٹی کی فروخت سرعام جاری ،بچے بیماریوں کا شکار ہونے لگے ۔ گوجرانوالہ اور گردونواح میں زیادہ منافع کمانے کے چکر میں د کاندار اشیا کو سب اچھا کہہ کر فروخت کر رہے ہیں مگر انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ۔

 

چیکنگ کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے د کاندار غیر معیاری اور دو نمبر اشیا کھلم کھلا فروخت کر رہے ہیں ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

