سخاوت مغل الیکٹرنک میڈیا ا یسوسی ایشن سیالکوٹ کے صدر اورمیاں ندیم سیکرٹری منتخب

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سخاوت مغل الیکٹرنک میڈیاا یسوسی ایشن سیالکوٹ کے صدر اور میاں ندیم جنرل سیکرٹری منتخب ہوگئے ۔صحافیوں نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سخاوت مغل اور میاں ندیم صحافیوں کی فلاح وبہبود اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کیلئے بھرپور کردار ادا کرینگے ۔ نومنتخب صدرسخاوت مغل، جنرل سیکرٹری میاں ندیم نے کہا کہ ساتھیوں کی توقعات پر پورا اترنے کوشش کرینگے ۔

