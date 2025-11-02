کامونکے :وارداتوں میں خاتون سمیت5افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں خاتون سمیت5افراد کو لوٹ لیا گیا۔ کوٹ رفیق کی طاہرہ سے جی ٹی روڈ بھولا پیر بس سٹاپ کے قریب دو ڈاکو40ہزارروپے اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے ۔
محمد ہارون سے سبزی منڈی کے قریب ایک ڈاکو نقدی چھین کر لے گیا۔تولیکی روڈ کے صابر حسین سے موڑ ایمن آباد کے قریب دو ڈاکو 13ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔مختار سے چیانوالی کے نزدیک 2ڈاکو 2لاکھ 5 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ عبداللہ سے کوٹلی نواب کے قریب 3 ڈاکو ایک ہزار نوسو روپے چھین کر لے گئے ۔