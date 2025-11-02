صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :وارداتوں میں خاتون سمیت5افراد کو لوٹ لیا گیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :وارداتوں میں خاتون سمیت5افراد کو لوٹ لیا گیا

کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں خاتون سمیت5افراد کو لوٹ لیا گیا۔ کوٹ رفیق کی طاہرہ سے جی ٹی روڈ بھولا پیر بس سٹاپ کے قریب دو ڈاکو40ہزارروپے اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے ۔

محمد ہارون سے سبزی منڈی کے قریب ایک ڈاکو نقدی چھین کر لے گیا۔تولیکی روڈ کے صابر حسین سے موڑ ایمن آباد کے قریب دو ڈاکو 13ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔مختار سے چیانوالی کے نزدیک 2ڈاکو 2لاکھ 5 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ عبداللہ سے کوٹلی نواب کے قریب 3 ڈاکو ایک ہزار نوسو روپے چھین کر لے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اداروں کی غفلت، آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 1100 کا ہوگیا

انتظامی عدم توجہ سے شہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ ہوسکا

کمشنر کا جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا جائزہ

ریونیو معاملات میں غفلت برداشت نہیں ہوگی:عمر عباس

سروسز کا معیار کم نہیں ہونا چاہیے :ڈی جی ایف ڈی اے

وزیراعلیٰ کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح :ڈی سی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل