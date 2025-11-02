صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکز مسجد اقصیٰ میں انگریزی زبان کے اساتذہ کیلئے تربیتی ورکشاپ

  • گوجرانوالہ
مرکز مسجد اقصیٰ میں انگریزی زبان کے اساتذہ کیلئے تربیتی ورکشاپ

گوجرانوالہ ( نیوز رپورٹر )ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ کے زیر اہتمام مرکز مسجد اقصیٰ میں انگریزی زبان کے اساتذہ کیلئے تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی، جس میں مختلف سکولوں کے مرد و خواتین اساتذہ نے حصہ لیا۔

ورکشاپ میں ماہرینِ تعلیم نے جدید تدریسی تکنیک، زبان کی تدریس میں عملی سرگرمیوں کے استعمال، تلفظ و گرامر کی بہتری، اور طلبہ کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے مؤثر طریقوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی اور کہا کہ معیاری تعلیم کی فراہمی کیلئے ضروری ہے کہ اساتذہ کو جدید خطوط پر تربیت دی جائے تاکہ وہ طلبہ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کر سکیں۔

 

