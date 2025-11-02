گندے انڈوں سے بیکری اشیا بنانے پر یونٹ بند،5من دودھ تلف
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ڈپٹی ڈائریکٹر عمیر ارشد نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ نوشہرہ روڈ اور سیالکوٹ روڈ پر کریک ڈاؤن کیا جس میں 2600 سے زائد گندے ٹوٹے انڈے ، 5من دودھ اور ایک من ممنوعہ اجزا تلف کرد ئیے ۔
گندے انڈوں سے بیکری اشیا بنانے پر یونٹ بند جبکہ ملک شاپ پر مقدمہ درج کر ادیا گیا ۔ فوڈ پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے ، پروسیسنگ ایریا میں واش روم کی موجودگی اور کھلی نالیاں پائی گئیں، زنگ آلود مشینری زیر استعمال تھی ، بیکری اشیا زمین پر رکھی پائی گئیں۔