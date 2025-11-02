صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :زمیندار کے آنے پر پرالی چور رکشہ چھوڑ کر فرار

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )زمیندار کے آنے پر پرالی چور رکشہ چھوڑ کر فرار ہوگیا۔تتلے عالی کے نواحی گاؤں قلعہ نوہد سنگھ کے محمد عاشق کے کھیتوں سے اکثر پرالی چوری ہو رہی تھی اپنے طور پر دیکھ بھال کرتے ہوئے گزشتہ شب عاشق کا بیٹاعاطف اپنے ملازم راشد کے ہمراہ کھیتوں میں گیا تو نامعلوم رکشہ پر پرالی لوڈ کر رہا ہے جس نے دونوں کو دیکھتے ہی رکشہ موقع پر چھوڑ کر دوڑ لگا دی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرارہوگیا۔

