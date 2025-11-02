تتلے عالی :زمیندار کے آنے پر پرالی چور رکشہ چھوڑ کر فرار
تتلے عالی(نامہ نگار )زمیندار کے آنے پر پرالی چور رکشہ چھوڑ کر فرار ہوگیا۔تتلے عالی کے نواحی گاؤں قلعہ نوہد سنگھ کے محمد عاشق کے کھیتوں سے اکثر پرالی چوری ہو رہی تھی اپنے طور پر دیکھ بھال کرتے ہوئے گزشتہ شب عاشق کا بیٹاعاطف اپنے ملازم راشد کے ہمراہ کھیتوں میں گیا تو نامعلوم رکشہ پر پرالی لوڈ کر رہا ہے جس نے دونوں کو دیکھتے ہی رکشہ موقع پر چھوڑ کر دوڑ لگا دی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرارہوگیا۔
