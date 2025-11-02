صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈبمبانوالہ:ڈاکوئوں نے موٹرسائیکل اور ہزاروں روپے چھین لئے

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ،ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔ احمدشہزاد سے فاروقیہ قبرستان کے قریب دو ڈاکوئوں نے 35ہزارروپے اور موٹر سائیکل چھین لی،رضوان حیدر سے پٹڑی نہر ملیکے کے قریب ڈاکوئوں نے 54ہزارروپے اور ضروری کاغذات چھین لئے ، راجہ گھمان پل کے قریب طالب یوسف کے گھر سے موبائل فون چوری ہو گیا ۔

