ہیڈبمبانوالہ:ڈاکوئوں نے موٹرسائیکل اور ہزاروں روپے چھین لئے
ہیڈبمبانوالہ،ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔ احمدشہزاد سے فاروقیہ قبرستان کے قریب دو ڈاکوئوں نے 35ہزارروپے اور موٹر سائیکل چھین لی،رضوان حیدر سے پٹڑی نہر ملیکے کے قریب ڈاکوئوں نے 54ہزارروپے اور ضروری کاغذات چھین لئے ، راجہ گھمان پل کے قریب طالب یوسف کے گھر سے موبائل فون چوری ہو گیا ۔
مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔ احمدشہزاد سے فاروقیہ قبرستان کے قریب دو ڈاکوئوں نے 35ہزارروپے اور موٹر سائیکل چھین لی،رضوان حیدر سے پٹڑی نہر ملیکے کے قریب ڈاکوئوں نے 54ہزارروپے اور ضروری کاغذات چھین لئے ، راجہ گھمان پل کے قریب طالب یوسف کے گھر سے موبائل فون چوری ہو گیا ۔