صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اکتوبر کے دوران منشیات اور ناجائز اسلحہ میں ملوث 1304 ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
اکتوبر کے دوران منشیات اور ناجائز اسلحہ میں ملوث 1304 ملزم گرفتار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسرطیب حفیظ چیمہ کے احکامات پر ریجن بھر کے سی پی او /ڈی پی اوز کی زیر قیادت ماہ اکتوبر 2025کے دوران ریجن بھر میں منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ اور اشتہاری ملزمان کے خلاف خصوصی کاروائیاں عمل میں لاتے ہوئے منشیات اور ناجائز اسلحہ کے 1295 مقدمات میں ملوث1304 ملزموں کو گرفتار کر کے 383.7کلوگرام سے زائد چرس،2705.5 لٹر شراب اور 19.2کلوگرام آئس بر آمد جبکہ 17 کلاشنکوف،27 رائفل،15 گن 12بور،445 پسٹل اور2165 زندہ روندبر آمد کر لئے ۔

ریجنل پولیس آفیسرطیب حفیظ چیمہ کے احکامات پر ریجن بھر کے سی پی او /ڈی پی اوز کی زیر قیادت ماہ اکتوبر 2025کے دوران ریجن بھر میں منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ اور اشتہاری ملزمان کے خلاف خصوصی کاروائیاں عمل میں لاتے ہوئے منشیات اور ناجائز اسلحہ کے 1295 مقدمات میں ملوث1304 ملزموں کو گرفتار کر کے 383.7کلوگرام سے زائد چرس،2705.5 لٹر شراب اور 19.2کلوگرام آئس بر آمد جبکہ 17 کلاشنکوف،27 رائفل،15 گن 12بور،445 پسٹل اور2165 زندہ روندبر آمد کر لئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

39ہزار سے زائد د کاندار کیش لیس نظام کا حصہ بن چکے

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ترجیح ،کوتاہی برداشت نہیں ،ڈی آئی جی

آئی جی آفس میں اردل روم ، 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور

آر پی او کی اٹک میں کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ریسٹورنٹس کے شیف،ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل