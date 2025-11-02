اکتوبر کے دوران منشیات اور ناجائز اسلحہ میں ملوث 1304 ملزم گرفتار
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسرطیب حفیظ چیمہ کے احکامات پر ریجن بھر کے سی پی او /ڈی پی اوز کی زیر قیادت ماہ اکتوبر 2025کے دوران ریجن بھر میں منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ اور اشتہاری ملزمان کے خلاف خصوصی کاروائیاں عمل میں لاتے ہوئے منشیات اور ناجائز اسلحہ کے 1295 مقدمات میں ملوث1304 ملزموں کو گرفتار کر کے 383.7کلوگرام سے زائد چرس،2705.5 لٹر شراب اور 19.2کلوگرام آئس بر آمد جبکہ 17 کلاشنکوف،27 رائفل،15 گن 12بور،445 پسٹل اور2165 زندہ روندبر آمد کر لئے ۔
