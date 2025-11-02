صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موترہ :خاتون پرتشدد ،کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا

  • گوجرانوالہ
موترہ :خاتون پرتشدد ،کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا

موترہ(نامہ نگار ) اوبا ش ملزم کا خاتون پرتشدد کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا۔ موضع گلوٹیاں خورد کی نسرین نے پولیس کودرخواست دی کہ اس کی بیٹی مشین لگاکر کپڑے دھورہی تھی چھت سے شور کی آوا ز آئی اس نے جاکر دیکھاتو اوباش ملزم عدیل شہزاد اس کی بیٹی کیساتھ ہاتھا پائی کررہاتھا اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اسکی بیٹی کے کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

اوبا ش ملزم کا خاتون پرتشدد کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا۔ موضع گلوٹیاں خورد کی نسرین نے پولیس کودرخواست دی کہ اس کی بیٹی مشین لگاکر کپڑے دھورہی تھی چھت سے شور کی آوا ز آئی اس نے جاکر دیکھاتو اوباش ملزم عدیل شہزاد اس کی بیٹی کیساتھ ہاتھا پائی کررہاتھا اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اسکی بیٹی کے کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اداروں کی غفلت، آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 1100 کا ہوگیا

انتظامی عدم توجہ سے شہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ ہوسکا

کمشنر کا جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا جائزہ

ریونیو معاملات میں غفلت برداشت نہیں ہوگی:عمر عباس

سروسز کا معیار کم نہیں ہونا چاہیے :ڈی جی ایف ڈی اے

وزیراعلیٰ کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح :ڈی سی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل