موترہ :خاتون پرتشدد ،کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا
موترہ(نامہ نگار ) اوبا ش ملزم کا خاتون پرتشدد کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا۔ موضع گلوٹیاں خورد کی نسرین نے پولیس کودرخواست دی کہ اس کی بیٹی مشین لگاکر کپڑے دھورہی تھی چھت سے شور کی آوا ز آئی اس نے جاکر دیکھاتو اوباش ملزم عدیل شہزاد اس کی بیٹی کیساتھ ہاتھا پائی کررہاتھا اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اسکی بیٹی کے کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
