ڈسکہ:گاڑی کی ٹکرسے نجی کالج کی طالبہ جاں بحق

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )نجی کالج کی طالبہ چھٹی کے بعد سڑک کراس کرتی تیز رفتار کار کی ٹکر سے جاں بحق ہو گئی۔ محلہ چودھریاں کی رہائشی صائمہ نجی کالج سے چھٹی کے بعد سڑک کراس کررہی تھی کہ تیز رفتار کار نے کچل دیا پولیس ذرائع کے مطابق طالبہ کو تشویشناک حالت میں سول ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکی نامعلوم ڈرائیور کار سمیت فرار ہو گیا ،تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کاآغازکردیا۔

