سیالکوٹ:ایک کروڑ 90 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآ مد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیالکوٹ پولیس نے ماہ اکتوبر میں ایک کروڑ 90 لاکھ روپے کا چھینا ہوا مال مسروقہ برآمد کرلیا۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد کی قیادت میں سیالکوٹ پولیس کی ماہ اکتوبر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگز کے خلاف مو ثر کارروائیوں کے دوران 15 گینگز کے 45 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے شہریوں سے چھینا ہوا ایک کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد مالیتی مال مسروقہ برآمد کر کے مالکان کے حوالے کیا گیا۔
ماہ اکتوبر میں پولیس نے 31 موٹرسائیکل، ایک رکشہ، 11 موبائل فونز، طلائی زیورات، ایل سی ڈیز، مویشی، اور بھاری مقدا ر میں ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا جبکہ 585 اشتہاری ملزموں کو گرفتار کیا۔ 131 ناجائز اسلحہ ،131 عدد رائفل، پسٹل، کلاشنکوف، 140 منشیات کے مقدمات میں 125 کلو چرس، ہیروئن ،آئس ،جبکہ 638 بوتل شراب برآمد کی۔ اسی طرح ون ویلنگ کرنے والے 11افراد ، پتنگ بازی کرنے والے 5 افراد کے خلا ف مقدمات درج کئے ۔