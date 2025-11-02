صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ پرائمری سکول گاہڑی محلہ رڑوالہ نوشہرہ ورکاں کے ہیڈ ماسٹر سید محسن رضا کو تعلیم کے شعبے میں شاندار خدمات کے اعتراف میں \'\'ٹیچرز ایکسی لینس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا انہیں یہ ایوارڈ ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب، PEF اور نیشنل ایجوکیشن کنسورشیم کے اشتراک سے گوجرانوالہ میں منعقدہ پروقار تقریب میں دیا گیا ۔

