جی ڈبلیو ایم سی بورڈ آف ڈائریکٹرز ،پروکیورمنٹ کمیٹی کا اجلاس

  گوجرانوالہ
جی ڈبلیو ایم سی بورڈ آف ڈائریکٹرز ،پروکیورمنٹ کمیٹی کا اجلاس

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و چیئرمین گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نوید احمد کی زیرصدارت جی ڈبلیو ایم سی بورڈ آف ڈائریکٹرز اور پروکیورمنٹ کمیٹی کا اجلاس، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ، کنونیئر پروکیورمنٹ کمیٹی عاطف صابر خان اور دیگر ممبران، کمپنی افسر بھی شریک تھے ۔

لوکل گورنمنٹ پنجاب اور فنانس ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے نمائندہ افسر وں نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں جی ڈبلیو ایم سی کے زیرانتظام گوجرانوالہ، گجرات، منڈی بہائوالدین، حافظ آباد کی تمام تحصیلوں میں صفائی ستھرائی کی سروسز کی فراہمی، معیار، ستھرا پنجاب ایس او پیز پر عملدرآمد اور کنٹریکٹرز کی مجموعی کارکردگی، قانونی امور کا بھی تفصیلی جائزہ اور اہم فیصلے کئے گئے تاکہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے شہروں اور دیہاتوں میں عالمی معیار کی صفائی سروسز کی فراہمی یقینی بنائی جاسکے ۔اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈا منظوری اور تبادلہ خیال کیلئے پیش کیا گیا جس میں تحصیل گجرات کے SWM آؤٹ سورسنگ، تحصیل منڈی بہاؤالدین کا SWM آؤٹ سورسنگ کنٹریکٹ ختم کرنے بارے جائزہ لیا گیا۔ گوجرانوالہ ڈویژن کی 13 تحصیلوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی آؤٹ سورسنگ کے پہلے سے کئے گئے کنٹریکٹ پر نظرثانی کی منظوری، گاڑیوں کیلئے ایندھن (پیٹرولیم) کی خریداری کیلئے کنٹریکٹر پری کوالیفکیشن، امپیریل وینچرز سے مشینری کی تبدیلی اور ایم سی وزیرآباد کی گاڑیوں کی تحصیل وزیرآباد کے ٹھیکیدار کو فراہمی شامل ہیں۔

 

