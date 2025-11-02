وزیر اعلیٰ کی ٹیم کو حقائق بتانے پر ایم ایس نرس پر سیخ پا
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )تحصیل ہیڈ کوارٹر زہسپتال کے ایم ایس نرس کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹیم کو حقائق سے آگاہ کرنے پر آپے سے باہر ہوگئے ، نرسنگ آفیسر کو ہراساں ،گالی گلوچ اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ر ہے ۔
ہسپتال میں تعینات نرسنگ آفیسر معافیا سلطانہ نے تھانہ سٹی پنڈی بھٹیاں میں اپنے ہی ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر محسن تارڑ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی اورالزام لگایا کہ وہ اپنے کمر ے میں موجود تھی کہ ایم ایس ڈاکٹر محسن تارڑ و ہاں آ ئے ، بدتمیزی کرتے ہوئے گالیاں دیں اور کہا کہ آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہسپتال وزٹ کرنے والی ٹیم کے سامنے حقائق کیوں بیان کئے ہیں ، اب تمھیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا ،تھانہ سٹی پولیس کی جانب سے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا ۔ اس سلسلہ میں رابطے پر ایم ایس ڈاکٹر محسن تارڑ نے کہا کہ نرس کیخلاف شکایات تھیں ،وضاحت مانگنے پر تلخی کی ۔