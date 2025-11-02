صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :انجمن اصلاح معاشرہ کا اکٹھ،ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )انجمن اصلاحِ معاشرہ کا اہم اجلاس پیٹرن انچیف رانا ارشد انجم کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں ضلع بھر میں حکومت پنجاب کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں صدر انجمن اصلاحِ معاشرہ چودھری امتیاز احمد تاج، جنرل سیکرٹری عرفان نعمت، نعیم قمر، حافظ عبدالقدیر چودھری سمیت دیگر عہدیدار وں اور ممبران نے بھرپور شرکت کی اور معاشرتی فلاح، سماجی استحکام اور عوامی مسائل کے حل کیلئے مستقبل کا لائحہ عمل بھی طے کیا گیا۔

اجلاس میں معاون وزیرِ اعلیٰ پنجاب و رُکن قومی اسمبلی سائرہ افضل تارڑ کی جانب سے ترقیاتی سکیموں کی تکمیل کیلئے لی جانے والی خصوصی دلچسپی اور عملی کاوشوں کو سراہتے ہوئے قابلِ تحسین قرار دیا گیا۔ شرکا نے کہا کہ سائرہ افضل تارڑ کی ذاتی نگرانی اور مسلسل رابطوں کے باعث حافظ آباد میں ترقیاتی عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جو عوامی خدمت اور فلاحِ عامہ کے لیے اُن کی گہری وابستگی کا مظہر ہے ۔ اجلاس میں سرگودھا روڈ پر ریلوے لائن فلائی اوور، ڈی ایچ کیو ہسپتال، حافظ آباد یونیورسٹی سمیت مختلف میگا پراجیکٹس کی رفتار اور معیار پر بھی اظہارِ اطمینان کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عبدالرازق کی متحرک قیادت اور روزانہ کی بنیاد پر منصوبوں کی نگرانی پر خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ 

 

