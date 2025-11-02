صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوا کے اڈے قائم ،چوکی سبز منڈی پولیس خاموش

  • گوجرانوالہ
پینسرہ (نمائندہ دنیا)پولیس کی ناک کے نیچے جوا کے اڈے قائم، چوکی سبز منڈی پولیس خاموش تماشی کا کردار ادا کرنے لگی چک نمبر 66ج ب دھاندرہ اور چک نمبر67ج ب سدھار ،داتا نگری ،ائیر پورٹ چوک میں بدنام زمانہ جواری جوا کے اڈے چلانے میں مصروف ہیں جہاں روزانہ لاکھوں روپے کا جوا ہو رہا ہے

ملزمان پر درجنوں مقدمات درج ہیں مگر پولیس مرکزہ ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے جوا اڈے پر موجود افراد کو گرفتار کر کے چند سو روپے رقم بکری شو کرتے ہوئے مقدمہ درج کرکے سب اچھا کی رپوٹ دے دیتی ہے جبکہ مرکزی ملزمان کو فرار کروا دیا جاتا ہے جس سے مکروہ دھندہ کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھ رہا ہے ،شہریوں نے مطالبہ کیاہے کہ سی پی او جوا جیسی لعنت کے خاتمے کے لئے موجودہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے موثر اقدمات کریں۔

 

