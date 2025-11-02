صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا تعلیمی بورڈ کا دورہ ، سائلین سے ملاقات ، مسائل حل کے احکامات

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن و چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے بورڈ آفس کا دورہ کیا اور مختلف دفتری امور کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ بورڈ میں آئے شہریوں سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے سائلین سے مسائل دریافت کئے اور متعلقہ افسر وں کو ہدایت کی کہ عوام کے مسائل فوری، مؤثر اور خوش اخلاقی سے حل کئے جائیں۔

