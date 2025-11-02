گجرات:مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن ،گرانفروشی پر جرمانے
گجرات (نامہ نگار )ڈی سی گجرات نورالعین کے حکم پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر عائشہ حیدر گوندل کی خصوصی ہدایت پر پیرا فورس گجرات کی ٹیم نے انفورسمنٹ آفیسر ز عرفان بھٹی، امتیاز بھٹی اور فیصل بھٹی کی قیادت میں مختلف بازاروں میں بھرپور کارروائیاں کیں، مسلم بازار، ٹِمبل بازار، مچھلی بازار، صرافہ بازار، سٹاف گالا، جلالپور جٹاں بازار، کنجاہ اور ہریاوالہ روڈ پر تجاوزات اور ناجائز منافع خوری پر جرمانے عائد کئے گئے ۔
