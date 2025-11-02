منڈیکی گورائیہ:تاش پر جوا کھیلتے 7 افراد گرفتار
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )تاش پر جوا کھیلتے سات افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ موضع میترانوالی میں امان اﷲ ’لقمان ’ارشد’ذوالفقار’سفیان ’اکرم اور انور تاش پر جوا کھیل رہے ہیں پولیس نے چھاپہ مارکر ملزموں کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرکے داؤ پر لگی رقم 22ہزار 700روپے برآمدکرکے مقدمہ درج کرلیا۔
