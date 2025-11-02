صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :خاتون کار ڈرائیور نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ،ٹانگ فریکچر

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )خاتون کار ڈرائیور نے موٹرسائیکل سوار میاں بیوی اور بچے کو کچل دیا خاوند کی ٹانگ فریکچر ہو گئی ۔ ڈسکہ کے فرحان نے پولیس کودرخواست دی کہ اس کا بھائی بیوی اور بچے کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ اچانک کار نمبر ایس ٹی 347آئی جس کو نامعلوم خاتون ڈرائیور کر رہی تھی جس نے موٹرسائیکل کو ٹکرماردی جس کے نتیجہ میں اس کے بھائی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی اور خاتون ڈرائیورفرارہوگئی پولیس نے خاتون ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

