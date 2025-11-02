سیالکوٹ:کیبل ٹھیک کرتے کرنٹ سے شہری جھلس گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ سمبڑیال کے محلہ رنج پوتان میں بجلی کے تار سے کیبل لگنے سے 30 سالہ شہری جھلس گیا اور گھر کو آگ لگ گئی، عاقب شاہ کیبل ٹھیک کرنے کے دوران 11 کے وی بجلی کے تار کے ساتھ کیبل لگنے سے شارٹ سرکٹ ہونے سے شدید جھلس گیا اور گھر میں آگ لگ گئی، عاقب شاہ کو شدید زخمی حالت میں گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ منتقل کردیا گیا ۔
