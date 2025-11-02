زہریلے پاپڑ ، 3کمسن بھائیوں کی حالت غیر ، ایک جاں بحق
علی پور چٹھہ،وزیر آباد ،گوجرانوالہ (تحصیل رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر، نیوز رپورٹر )علی پور چٹھہ میں زہریلے پاپڑ کھانے سے 3بھائیوں کی حالت بگڑ گئی جن میں سے 7 سالہ کاظم علی جاں بحق ہو گیا جبکہ ہاشم اور قاسم کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ۔ محلہ اسلام آباد کے رہائشی محنت کش میزان علی کے تین کمسن بیٹوں ہاشم، کاظم اور قاسم نے محلہ کی دکان سے پاپڑ خریدے ،کھانے کے کچھ ہی دیر بعد تینوں بچوں کو شدید پیٹ درد، الٹیاں اور دست شروع ہو گئے ۔ اہلِ خانہ نے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا مگر بد قسمتی سے 7سالہ کاظم علی راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ دوسرے بھائی 5 سالہ قاسم علی اور 9 سالہ ہاشم علی کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ ریفر کردیا گیا۔ڈاکٹرز کے مطابق دونوں بچے گیسٹروانٹرائٹس اور قے کی حالت میں ہسپتال پہنچے ،اب حالت خطرے سے باہر ہے ۔ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی ضلعی انتظامیہ، پولیس، فوڈ اتھارٹی اور فرانزک ٹیمیں حرکت میں آگئیں مگر افسوس یہ حرکت ایک معصوم جان کے ضائع ہونے کے بعد ہی ممکن ہو سکی۔ ایس پی صدر گوجرانوالہ، ڈی ایس پی وزیرآباد ایس ایچ او تھانہ علی پور چٹھہ اور دیگر اعلیٰ افسر موقع پر پہنچے اور مرحوم بچے کی والدہ سمیت اہلِ خانہ کے بیانات قلمبند کئے ۔ فوڈ اتھارٹی اور فرانزک ٹیموں نے متاثرہ گھر اور دکان سے پاپڑوں کے نمونے اکٹھے کرکے لاہور لیبارٹری بھجوا د ئیے اور فوڈ پوائنٹ کو سیل کر دیا ۔پولیس نے پاپڑ بیچنے والے د کاندار علی انور کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ،جان بحق ہونیوالے کاظم علی کو سپردخاک کر دیا گیا۔
