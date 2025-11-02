صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

450 کلو سے زائد بدبودار گوشت پکڑاگیا ،ملزم گرفتار

  گوجرانوالہ
450 کلو سے زائد بدبودار گوشت پکڑاگیا ،ملزم گرفتار

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ضلع بھر میں غیر معیاری گوشت کی فروخت کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر حنا ظفر اور ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی نگرانی میں محکمہ لائیوسٹاک اور فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے چک نمبر 266 گ ب رجانہ میں مشترکہ کارروائی میں مضرِ صحت اور بدبودار گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بنادی، ویٹرنری رپورٹ کے مطابق گوشت انسانی استعمال کے لیے نامناسب قرار پایا، ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے موقع پر 450 کلو سے زائد گوشت تلف کر دیا گیا، گاڑی ضبط کر کے مقدمہ درج اور قانونی کارروائی شروع کردی گئی ۔

ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ضلع بھر میں غیر معیاری گوشت کی فروخت کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر حنا ظفر اور ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی نگرانی میں محکمہ لائیوسٹاک اور فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے چک نمبر 266 گ ب رجانہ میں مشترکہ کارروائی میں مضرِ صحت اور بدبودار گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بنادی، ویٹرنری رپورٹ کے مطابق گوشت انسانی استعمال کے لیے نامناسب قرار پایا، ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے موقع پر 450 کلو سے زائد گوشت تلف کر دیا گیا، گاڑی ضبط کر کے مقدمہ درج اور قانونی کارروائی شروع کردی گئی ۔ 

 

