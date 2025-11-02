صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرغی فروشوں نے وزن بڑھانے کیلئے پانی لگانا شروع کر دیا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بیف اور مٹن بیچنے والے قصابوں کے بعد چکن فروشوں نے بھی وزن بڑھانے کیلئے پانی لگانا شروع کردیا۔ ضلعی انتظامیہ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائیو سٹاک سیالکوٹ نے خاموشی اختیار کرلی ۔ سیالکوٹ او ر گردونواح میں بیشتر مقامات پر چکن فروشوں نے بھی مرغی کے گوشت کو پانی لگانا شروع کردیا۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ مرغی کو ذبح کرکے کھال اتار کر پاس رکھی پانی کی بھری بالٹی میں ڈال دیا جاتا ہے پھر 20منٹ کے بعد گاہک کو دیا جاتا ہے جبکہ مرغی فروش پہلے ہی ایک کلو کے پیسے لیکر صفائی کی مد میں 100گرام گوشت کم کرکے 900گرام دے رہے ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ برائلر مرغی کو پانی لگانے اور صفائی کی مد میں 100 گرام کم دینے والے مرغی فروشوں کیخلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

