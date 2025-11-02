صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:وارداتوں میں شہری رقم،زیورات سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران 9 تولے طلائی زیورات ،موبائل فون ، الیکٹر ک موٹریں سمیت دیگر مال وزر لوٹ لیا گیا ۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ فضل پورہ کے رہائشی آصف کے گھر سے 30لاکھ روپے کے 7تولے طلائی زیورات ،مین بازار سے جمیل کا موبائل فون۔۔۔

موضع کوٹ دڑاں کے رہائشی اسد علی کے ڈیرہ سے دو موٹریں مالیت 50 ہزارروپے ، تھانہ بیگووالہ کے علاقہ موضع رندھیر باگڑیا ں کی رہائشی مہناز کے گھر ان کی عدم موجودگی میں نامعلوم چور گھر کے تالے توڑ کر 35ہزارروپے اورڈیڑھ تولہ طلائی زیورات ،موضع ڈھلم بلگن میں عبدالرزاق کے ڈیرے سے ٹوکہ مشین ،بیگووالہ جھمٹ عبدالرزاق کی حویلی سے ایک بکری مالیت 70ہزارروپے ، تھانہ بیگووالہ کے موضع کوٹلی باوریاں کا رہائشی صداقت اپنے ڈیر ے سے واپس گھرآرہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار 3ڈاکوں نے 2500روپے اورموبائل فون چھین لیا اورفرار ہوگئے ۔

 

