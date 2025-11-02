صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ بائی پاس پر صفائی کی انتہائی ناقص صورتحال

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ بائی پاس پر صفائی کی انتہائی ناقص صورتحال

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے علی الصبح شہر کے مختلف علاقوں ( کمشنر روڈ ، کچی فتومنڈ روڈ )، مافی والا، سیالکوٹ بائی پاس، فیروز والا پل، نہر اپر چناب، مادر ملت پارک سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال ،سول ہسپتال کا دورہ کیا ۔ڈ ی سی نے کمشنر روڈ پر صفائی ستھرائی، سیوریج کے مسائل سمیت عارضی تجاوزات کے امور کا جائزہ لیا۔

چوک میں گندگی پھینکنے والے د کانداروں کو سخت تنبیہ کی۔ ڈ ی سی نے سیالکوٹ بائی پاس پر صفائی کی انتہائی ناقص صورتحال پر کنٹریکٹر پر اظہار برہمی کا اظہار کیا اور پینلٹی عائد کرنے سمیت فوری مستقل بنیادوں پر صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے جامع پلان طلب کرلیا ۔ڈ ی سی نے گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کی او پی ڈی، ایمرجنسی وارڈ، کینٹین، پرچی کائونٹر، فارمیسی سمیت ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے شہر کے دورہ کے دوران متعدد ایل پی جی ریفلنگ شاپس کو سیل کر دیا ۔

 

