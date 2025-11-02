راہوالی:خاوند کے تشدد سے زخمی 3 بچوں کی ماں چل بسی
راہوالی (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )خاوند کے تشدد کا شکار 3بچوں کی ماں دو روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ تھانہ کینٹ پولیس نے والد کی مدعیت میں داماد کیخلاف بیٹی کو قتل کرنے کا مقدمہ درج کرلیا جبکہ ابھی تک ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاسکی۔
اکبر کالونی کے محمد نعیم آزاد کی 27سالہ بیٹی طیبہ کی شادی 7سال قبل لیبر گلشن کالونی راہوالی کے نعیم سرور سے ہوئی تھی ۔ طیبہ کے والد نے درخواست میں بتایا کہ نعیم سرور اپنی بیوی طیبہ پر اکثر اوقات بے جا تشدد کرکے گھر سے نکال دیتا لیکن ہم نے صلح صفائی کروانے اور درگزر سے کام لینے کی کوشش کی ۔ 2روز قبل دن 12بجے اسے اطلاع ملی کہ اس کی بیٹی طیبہ کو خاوند نعیم سرور نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے جس پر وہ اپنے بیٹے عقیل احمد اور دوسری بیٹی اقرا کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے تو زخمی بیٹی نے چیخ و پکار کرتے روتے ہوئے تشدد کا بتایا ۔ سر پر شدید چوٹیں اور حالت غیر تھی جس پر ڈسٹرکٹ ہسپتال داخل کرا دیا جہاں وہ 2روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گئی ،تھانہ کینٹ پولیس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں خاوند کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔