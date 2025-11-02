صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر گجرات کا دورہ دارالامان تزئین و آرائش کے منصوبوں کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے دارالامان کا دورہ کیا اور مخیر حضرات کی جانب سے تزئین و آرائش کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔دارالامان میں خوبصورت گیلریز، خواتین کیلئے سلائی مشینیں، بچوں کیلئے پلے ایریا۔۔۔

کھلونے اور کتب جبکہ خواتین کے لیے مذہبی تعلیم کی کلاس روم، لائبریری اور مسجد بھی قائم کی گئی ہے ۔تزئین و آرائش اور سہولیات کی فراہمی میں سابق صدر گجرات چیمبر وحید الدین ٹانڈا، امتیاز کوثر، اکرام افضل بٹ، مرزا عمران عطا ، داؤد صادق بٹ ،جاوید اشرف بھٹہ، چودھری ظفر لاہوریاں ،پاکستان یونین ناروے کے کلچر اینڈ ٹورازم کوآرڈی نیٹر مبین الرحمٰن نے تعاون کیا ۔ 

 

