سیالکوٹ:گیس دفتر میں عملہ کی صارفین سے بد تمیزی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) چائنہ چوک کے قریب سوئی گیس کے ضلعی دفتر میں عملہ کی نااہلی کی وجہ سے صارفین کیلئے مشکلات بڑھ جانے کے بعد لوگوں نے سوئی گیس کے عملہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ، شکایات لے کر سوئی گیس دفتر میں آنے والے شہریوں کے ساتھ حفاظتی عملہ نے بدتمیزی کرکے انہیں گالیاں نکالتے ہوئے دفتر سے نکال دیا۔۔۔

شکایت کیلئے آنے والے شہری محمد وقاص کے مطابق سوئی گیس آفس آئے شکایت کرنے کیلئے لیکن عملہ نے اسے روک کر گالیاں دیتے ہوئے دفتر سے باہر نکال دیا جو ظلم و زیادتی ہے ، سوئی گیس آفس کی اندر سے تالا بندی کرنے والے عملہ کے خلاف شکایات لے کر آنے والی خواتین اور شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا، شہریوں عبدالقمر، منظر احمد، واحد ملک اور عبدالقادر نے سوئی گیس حکام سے کرپٹ عملہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

