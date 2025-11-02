صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :گیپکو سب ڈویژنوں میں ریٹائرڈ ملازمین کے ڈیرے

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ کی گیپکو سب ڈویژنوں میں ریٹائرڈ ہونیوالے ملازمین نے ڈیرے جما لئے ، صارفین کے کاموں میں مداخلت کرناشروع کردی ۔سب ڈویژنوں ڈسکہ میں برسوں قبل ریٹائرڈ ہونیوالے ملازمین نے دفاتر میں ڈیرے جمالیے ہیں جو ہر آنیوالے صارفین کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں واپڈا ملازمین کسی صارف کا میٹربھی لگانا ہوتو ریٹائرڈ ہونیوالے ملازمین سے سفارش کروانے کا کہتے ہیں

جس کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات کاسامناکرنا پڑرہا ہے بعض دفعہ ریٹائرڈ ملازمین کی سفارش نہ ہوتو نیو کنکشن کی فائلوں پر دستخط نہیں ہوتے ۔ صارفین شاہدپایا’ارشد علی ملہی ’وقاص پوسرا’طاہر چونا ودیگرنے بتایاکہ اگر سارے کام ریٹائرڈ ہونیوالے ملازمین نے کرنے ہیں تو واپڈا سب ڈویژنوں میں بیٹھے ملازمین تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں انہیں فارغ کرکے ریٹائرڈ ملازمین کو دوبارہ ان کی سیٹوں پر بیٹھا دیاجائے تاکہ صارفین خواری سے بچ سکیں صارفین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے رابطہ کرنے پر واپڈاوالوں نے بتایاکہ ریٹائرڈ ملازمین سے ہم خود تنگ ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہمارے کاموں میں مداخلت کررہے ہیں اگر ان کے کام نہ کریں تو ہمیں بھی بلیک میل کرنا شرو ع کردیتے ہیں۔

 

