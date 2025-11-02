سیالکوٹ :غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی بھرمار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ میں غیر نمونہ نمبر پلیٹ موٹرسائیکلیں و گاڑیاں سٹرکوں پر رواں دواں ہیں جس کی وجہ سے جرائم میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا ۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹیں تیار کرنے والے کاریگروں کی موجیں لگ گئی ہیں۔ جرائم پیشہ افراد غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی آڑ میں معاشرے کا امن تباہ کرنے میں مصروف ہیں۔
سیالکوٹ میں حکومتی احکامات کے باوجود گاڑیوں میں غیر نمونہ نمبر پلیٹیں لگانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ ٹریفک پولیس کے آفیسرو اہلکار صرف چالان کرنے کا ہدف پورا کرنے تک محدود ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جب تک موٹرسائیکلیں اور نمبر پلیٹیں تیار کرنے والے دکانداروں کو جرمانے عائد نہیں کئے جاتے اس وقت تک جرائم کا سلسلہ نان سٹاپ جاری رہے گا۔ عوامی حلقوں نے ای ٹی ا و ایکسائز سیالکوٹ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر نمونہ نمبر پلیٹیں گاڑیوں و موٹرسائیکلوں پر آویزاں کرنے والے مالکان کے خلاف جعل سازی کے مقدمات درج کئے جائیں تاکہ جرائم میں کمی واقع ہوسکے ۔