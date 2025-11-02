صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:کار کی ٹکر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:کار کی ٹکر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) کالج روڈ پر گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج کے پاس نجی ہسپتال کے سامنے تیز رفتار کار کی ٹکر موٹر سائیکل سوار لڑکا جاں بحق ہوگیا، چودہ سالہ دلاور سکول سے موٹر سائیکل پر آرہا تھا جسے تیز رفتار کار کی ٹکر سے شدید زخمی ہوگیا جسے شدید زخمی حالت میں گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ لایا گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے توڑ گیا، کار سوار فرار ہوگیا ۔

کالج روڈ پر گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج کے پاس نجی ہسپتال کے سامنے تیز رفتار کار کی ٹکر موٹر سائیکل سوار لڑکا جاں بحق ہوگیا، چودہ سالہ دلاور سکول سے موٹر سائیکل پر آرہا تھا جسے تیز رفتار کار کی ٹکر سے شدید زخمی ہوگیا جسے شدید زخمی حالت میں گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ لایا گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے توڑ گیا، کار سوار فرار ہوگیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

39ہزار سے زائد د کاندار کیش لیس نظام کا حصہ بن چکے

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ترجیح ،کوتاہی برداشت نہیں ،ڈی آئی جی

آئی جی آفس میں اردل روم ، 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور

آر پی او کی اٹک میں کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ریسٹورنٹس کے شیف،ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل