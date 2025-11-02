سیالکوٹ:کار کی ٹکر موٹر سائیکل سوار جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) کالج روڈ پر گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج کے پاس نجی ہسپتال کے سامنے تیز رفتار کار کی ٹکر موٹر سائیکل سوار لڑکا جاں بحق ہوگیا، چودہ سالہ دلاور سکول سے موٹر سائیکل پر آرہا تھا جسے تیز رفتار کار کی ٹکر سے شدید زخمی ہوگیا جسے شدید زخمی حالت میں گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ لایا گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے توڑ گیا، کار سوار فرار ہوگیا ۔
