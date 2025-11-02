یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے طلبہ و طالبات کیلئے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈائریکٹر زراعت (پلانٹ پروٹیکشن) پیسٹ وارننگ آفس ساہووالی فارم سیالکوٹ میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے طلبہ و طالبات کیلئے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔
یہ تربیتی ورکشاپ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مصدق شاہ، ڈاکٹر عبدالمتین اور ڈاکٹر برائن کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔اس موقع پر ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر مقصود احمد نے ڈیپارٹمنٹ آف بائیولوجیکل سائنسز کے طلبہ و طالبات کو نقصان دہ کیڑوں، پودوں کی بیماریوں، جڑی بوٹیوں، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ، بائیولوجیکل اور کیمیائی کنٹرول، برآمدی چاول کے مسائل، پی ایچ آئی، ایم آر ایل، افلاٹاکسن، سموگ کے اثرات اور کچن گارڈننگ جیسے اہم موضوعات پر آگاہی دی ۔