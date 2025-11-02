خواتین کی تولیدی صحت ،چھاتی کے کینسر پر آگاہی سیمینار
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر) ڈی سی گجرات نورالعین کے حکم پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس گجرات کے زیر اہتمام خواتین کی تولیدی صحت اور چھاتی کا کینسر آگاہی سیمینار کا انقعاد گورنمنٹ امام دین جنجوعہ گریجوایٹ کالج برائے خواتین لالہ موسیٰ عمر فاروق ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرت اور صائمہ صفدر وائس پرنسپل گورنمنٹ امام دین جنجوعہ گریجوایٹ کالج لالہ موسیٰ کی صدارت میں کیا گیا۔
عمر فاروق ڈسٹر کٹ پاپولیشن آفیسر گجرات نے کہا خواتین کی تولیدی عمر (تقریباً 15 سے 49 سال) میں چھاتی کا کینسر ایک عام مگر قابلِ علاج بیماری ہے ، اگر اسے ابتدائی مرحلے میں پہچان لیا جائے تو کینسر کو مات دی جا سکتی ہے ۔خواتین کی صحت میں تولیدی صحت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر صحت مند ہو تاکہ وہ محفوظ طریقے سے بچے پیدا کر سکے اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکے ۔تولیدی صحت کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ چھاتی کا کینسر ہے جو دنیا بھر میں خواتین میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کینسر ہے ،چھاتی کے سرطان کا خاندان اور معاشرے پر اثر اور خواتین کی صحت کے شعور میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ بریسٹ کینسر کے خلاف خواتین کا اتحاد بھی وقت کی اہم ضرورت ہے ۔