اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحاً حل کرینگے :صبا اصغر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے فوری اور شفاف حل کیلئے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کی زیرِ صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔اجلاس میں محکمہ ریونیو اور پولیس سے متعلق 40 کیسز کی سماعت کی گئی۔
بیرونِ ملک سے سائلین نے ویڈیو لنک کے ذریعے براہِ راست شرکت کرتے ہوئے اپنی درخواستوں اور شکایات پیش کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائیں اور ہر کیس پر پیش رفت رپورٹ باقاعدگی سے جمع کرائی جائے ۔انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا وژن ہے کہ بیرونِ ملک محنت کرنے والے پاکستانیوں کو تحفظ، سہولت اور فوری انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ وہ نہ صرف ملکی معیشت کے مضبوط ستون ہیں بلکہ اپنے وطن کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی ۔