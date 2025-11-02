علی پور چٹھہ:الائیڈ سکول ولی تہور کیمپس میں پنجاب کلچر ڈے
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر )الائیڈ سکول ولی تہور کیمپس علی پور چٹھہ میں پنجاب کلچر ڈے بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ بچوں نے روایتی لباس زیبِ تن کیا، سکول کی عمارت کو ثقافت کے رنگوں سے سجا دیا گیا جبکہ والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگا د ئیے ۔
الائیڈ سکول ولی تہور کیمپس میں منعقدہ کلچر ڈے میں پنجاب کی روایتی ثقافت، اقدار اور طرزِ زندگی کو اجاگر کرنے کیلئے خصوصی خاکے ، ماڈلز اور سٹالز لگائے گئے ۔ بچوں نے روایتی پنجابی ملبوسات پہنے ، دیسی کھانوں، گاؤں کے ماحول اور لوک ورثے کی جھلکیاں پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سکول رانا مستنصر حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ایونٹ کا مقصد نئی نسل کو اپنی ثقافت، تہذیب اور پنجاب کی روایات سے روشناس کرانا ہے ۔ کامیاب قومیں ہمیشہ اپنی شناخت اور ثقافتی ورثے کو زندہ رکھتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ بچوں میں اپنی مٹی، اپنی زبان اور اپنی تہذیب سے محبت کا جذبہ پیدا کریں تاکہ وہ ترقی کرتے ہوئے بھی اپنی جڑوں سے وابستہ رہیں۔ تقریب کے آخر میں شرکا میں انعامات بھی تقسیم کئے گئے ۔